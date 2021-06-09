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Bornovalı öğrencilerden örnek davranış - Son Dakika

Bornovalı öğrencilerden örnek davranış

09.06.2021 09:01
Bornovalı öğrencilerden örnek davranış, System.String[]

Ege Üniversitesi Çev-Temiz projesi öğrencileri Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların zaman geçirmek için ilk tercihleri olan yeşil alanların korunmasına dikkat çekmek için temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Derslerini temizlik hareketine dönüştürdüler

Öğrenciler, Bornova Belediyesi'nin desteğiyle ilçenin sembol alanlarından olan Büyük Park'ta gerçekleştirdiği çalışma ile örnek oldu.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2. Sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında Bornova'nın sembol alanlarından olan Büyükparkı temizledi. Çöp toplama etkinliği ile örnek olan olan öğrenciler vatandaşlara; "En güzel temizlik kirletmemektir" mesaji verdi.

Asıl önemli olan kirletmemek

Öğrencilerden Oğuz Baran Özcan özellikle pandemi döneminde doğal ve yeşil alanların çok kirlendiğine dikkat çekerek ,"Dersimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayı yakın çevremiz için bir temizlik hareketine dönüştürmeyi hedefledik. Burada yaptığımız çalışma ile insanlara örnek olmayı hedefliyoruz" dedi. Ferda Tekin verdiği destek nedeniyle Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederek,"Biz bugün burayı temizliyoruz ama önemli olan kirletmemek. İnsanlarımız şunu bilmeli ki; Çöpleri alıp, çöp kutularına atmak sonradan temizlemekten çok daha kolay" diye konuştu.

Öğrencilere teşekkür

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da, salgın döneminde doğanın ve temiz çevrenin öneminin çok daha iyi anlaşıldığına dikkat çekerek, "Böylesi alanları korumalı ve temiz tutmalıyız. Öğrenci arkadaşlarımıza gösterdikleri duyarlılık ve örnek çalışmaları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bornova Belediyesi, Eğitim Fakültesi, Ege Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornovalı öğrencilerden örnek davranış - Son Dakika


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