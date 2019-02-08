Bornovam Markası Tarım Fuarı'nda

Bornova Belediyesi de kuruluşuna öncülük ettiği Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Fuar'daki yerini aldı.

Yerelde kalkınma anlayışıyla tarımsal üretimi destekleyen projeleri hayata geçiren Bornova Belediyesi, Türkiye'nin en önemli tarım buluşmalarından olan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda açtığı stantla Bornova'nın tarımsal ürünlerini yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıttı.

Eğitimden fidan dağıtımlarına pek çok alanda üreticiyi destekleyen Bornova Belediyesi'nin projelerinin de tanıtıldığı stantta, Bornova'nın kırsal kesimlerindeki mahallelerinde üretilen zeytinyağı, bal, domates salçası, ıhlamur, tarhana, erişte, turşu gibi ürünler görücüye çıktı. Ziyaretçiler kuruluşuna Bornova Belediyesi'nin öncülük ettiği Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ürünlerinden tadım yapma imkanına da sahip oldu.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın da ziyaret ettiği Fuar'daki stant büyük ilgi gördü. Göreve gelir gelmez Bornova'nın tarımsal ürünlerini ve çiftçisini ön plana çıkarmak için projeler ürettiklerini ve ilçeyi bu anlamda marka haline getirdiklerini söyleyen Başkan Atila, "Beşyol Mahallesi'ndeki Kiraz Şenliği'nin beşincisini gerçekleştirdik. Gökdere Mahallesi'nde Aşure Etkinliği'nde her yıl hem geleneklerimizi yaşattık hem de İzmirlilerle Gökdereli üreticileri buluşturduk. Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurup 12 mahallemizdeki tarımsal üretimleri Bornovam markası altında birleştirdik. Artık Bornovalı üreticiler daha mutlu çünkü emeklerinin karşılığını alıyorlar. Böyle fuarlar da bu alandaki çalışmaları bir adım öteye taşıma anlamında çok yararlı" dedi.