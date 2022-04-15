Borodyanka'da enkazdan hala ceset çıkarılıyor - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşının ilk günlerinden bu yana şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hava saldırılarının düzenlendiği Ukrayna'nın Borodyanka şehrinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna ordusunun geçen hafta yeniden kontrolü sağladığı şehirde bir taraftan mayın temizleme çalışmaları sürerken diğer yandan bombardıman nedeniyle yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor.

Savaşın başladığı ilk günden itibaren Rus güçlerinin hava saldırısı düzenlediği yerleşim yerlerinden biri olan Borodyanka'da enkaz altında hala onlarca cesedin bulunduğu öne sürülüyor.