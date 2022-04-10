Borodyanka'da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldıSaldırılara müziği ile tepki gösterdi - Son Dakika
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Borodyanka'da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldıSaldırılara müziği ile tepki gösterdi

10.04.2022 10:47

- Borodyanka'da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldı Saldırılara müziği ile tepki gösterdi Ukrayna'nın Borodyanka bölgesinde yaşanan saldırılara ve meydana gelen büyük yıkıma dikkat çekmek isteyen bir kadın müzisyen, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği binanın önünde bandura çaldı.

- Borodyanka'da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldı

Saldırılara müziği ile tepki gösterdi

BORODYANKA - Ukrayna'nın Borodyanka bölgesinde yaşanan saldırılara ve meydana gelen büyük yıkıma dikkat çekmek isteyen bir kadın müzisyen, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği binanın önünde bandura çaldı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesi büyük hasar aldı. Sadece askeri noktalar değil birçok sivil yerleşim alanı da harabeye döndü. Birçok yapının yıkıldığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Borodyanka bölgesinde Rusya'nın çekilmesinin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Ekiplerin çalışmaları esnasında bölgeye gelen kadın müzisyen, yaşanan yıkıma dikkat çekmek için harabeye dönen bir binanın önünde bandura çaldı.

Borodyanka'da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldıSaldırılara müziği ile tepki gösterdi
Borodyanka'da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldıSaldırılara müziği ile tepki gösterdi
Borodyanka'da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldıSaldırılara müziği ile tepki gösterdi
Borodyanka'da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldıSaldırılara müziği ile tepki gösterdi
Borodyanka'da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldıSaldırılara müziği ile tepki gösterdi

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borodyanka'da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldıSaldırılara müziği ile tepki gösterdi - Son Dakika


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