Borodyanka harabeye döndü - Son Dakika
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Borodyanka harabeye döndü

06.04.2022 14:29
Borodyanka harabeye döndü

Ukrayna'da Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'daki yıkım, saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

Ukrayna'da Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'daki yıkım, saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

Rusya-Ukrayna savaşı 42. gününde devam ediyor. Yaklaşık 1 hafta öncesine kadar Rus askerlerinin bulunduğu Borodyanka, yoğun çatışmaların ardından harabeye döndü. Saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana sivillerin yaşadığı apartmanların vurulması sonucu yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Elektrik, su ve iletişim hatları da zarar görürken, sokaklarda ağır tahribata uğrayan zırhlı araçlar ve mühimmatlar dikkat çekti.

"Hem evleri hem de sakinleri vurdular"

Borodyanka Yerel Konsey Başkanı Georgy Yerko, Rusya'nın sivil yerleşimleri hedef aldığını belirterek, "İlk günlerde sivilleri vurdular, binaları vurdular. Bölge savunmamız sadece makineli tüfeklere sahipti. Ama hem evleri hem de sakinleri vurdular" dedi.

Rus konvoyun sivilleri vurması sonucu ilk olarak 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Yerko, "Daha sonra Ruslar insanlara sadece makineli tüfeklerden değil, aynı zamanda daha ağır silahlardan da ateş açtı. İlk hava saldırısını bizim bölgemiz yaşadı. 9 katlı evlere bombalar atıldı ve bodrumda bulunanlar diri diri gömülmüş oldu. Hemen onları çıkarmaya çalıştık. Hava saldırısı alarmı verildi. Zırhlı araçlar insanlara yardım etmeye çalışanlara ve araçlara ateş açtı" diye konuştu.

Yerko, çok katlı binaların enkazlarında hala kaç kişinin olduğunu şu anda kimsenin söyleyemeyeceğini belirterek, Borodyanka'daki tüm altyapının yıkıldığını, birçok eve de mayın döşendiğini kaydetti. - BORODYANKA

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Ukrayna, Rusya, Rus, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Borodyanka harabeye döndü - Son Dakika


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