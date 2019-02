Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yeni bor stratejisiyle üretilen ve Eti Maden 'in yaptığı Ar-Ge ile piyasaya sunulan 'Boron' marka temizlik deterjanının satışları beklentilerin çok üzerinde gerçekleşiyor. Bu nedenle 'Boron'un üretildiği fabrikada vardiyalar arttırıldı, mesai 24 saate çıktı. Ayrıca kapasite arttırımı için yatırım yapılacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bor madeninden üretilen ürünlerle ilgili çalışmaları hızlandırıyor. Bir süre önce piyasaya çıkan Boron deterjanı ile ilgili satışların beklentinin üzerinde olduğu belirtilirken, üretim için vardiya sayılarının arttırıldığı ve 24 saat mesai yapıldığı ifade edildi.Eti Maden'in Ar- Ge projelerinin sonucu olarak Eskişehir Kırka fabrikasında üretilen deterjan Boron markasıyla piyasaya çıktı. Satış bilgilerini ticari sır olduğu için paylaşmayan Enerji Bakanlığı , satışların beklentinin üzerinde olması üzerine fabrikada üretim artışı için kapasite arttırmaya hazırlanıyor. Yetkililer, BİM, A101, Şok, Migros Carrefour , Mopaş, Çağrı, Onur, Rammar, Sultan- Kütahya , Biçen, Kayseri Gross, Gökkuşağı, Pekdemir Çiftliği gibi marketlerde Boron'un satıldığını, ancak tanzim satışlarda satışın düşünülmediğini ifade ettiler.Öte yandan Enerji Bakanlığı, toprağa takviye olarak eklenecek ve ürünlerin verimliliğini arttıracak "2-4 mm Granül Boraks Pentahidrat", "2-4 mm Granül Kolemanit" ve "2-4 mm Granül Üleksit" adını verdiği üç farklı bor gübre geliştirdi. Fazla yağış alan bölgeler ile orta ve az yağış alan bölgeler için ayrı ayrı gübre geliştiren Bakanlık, gübreleri Kırka Bor İşletmeleri Müdürlüğü'nde bulunan Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde üretirken, çalışmada 5 Ar-ge personeli görev aldı.The post Boron deterjanına talep beklentiyi aştı appeared first on Enerji Enstitüsü