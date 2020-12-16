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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Çağrı Çelik'e hediye takdimi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Derya Maraşlıoğlu'na hediye takdimi
Serkan Keleşer'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e hediye takdimi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Serkan Keleşer'in eşinin sahneye gelmesi
Hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısında konuştu. (3)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dönmez: 'Bulaşık ve çamaşırlarımızı yıkarken lütfen suyumuzu israf etmeyelim' - Son Dakika