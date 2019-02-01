Son Dakika Haberleri: Boron yüzde 10 indirimli satılacak

Boron yüzde 10 indirimli satılacak

39 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi.

Boron yüzde 10 indirimli satılacak, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:15 

Fatih Dönmez, Ekonomi
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HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boron Adlı Temizlik Ürününün İndirimli Satılacağını Açıkladı

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