Boron yüzde 10 indirimli satılacak
39 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:15
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boron Adlı Temizlik Ürününün İndirimli Satılacağını Açıkladı
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