Borrell: AB, İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği topraklardaki egemenliğini tanımıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Borrell: AB, İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği topraklardaki egemenliğini tanımıyor - Son Dakika Dünya

Borrell: AB, İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği topraklardaki egemenliğini tanımıyor

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığını belirtti.

Borrell: AB, İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği topraklardaki egemenliğini tanımıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığını belirtti.

Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin transatlantik ortaklığa tamamen sadık olduğu ve İsrail- Filistin sorununa barışçıl bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak için gösterilen tüm çabalara değer verdiği vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin her iki tarafı da gerginliği arttırabilecek, uluslararası hukuka aykırı olan tek taraflı eylemden kaçınmaya çağırdı belirtildi.

"Özellikle, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın diğer bölgelerinin ilhakı olasılığına ilişkin açıklamalardan endişe duyuyoruz" denilen açıklamada, "Uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda AB, 1967'den beri işgal edilen topraklar üzerinde İsrail'in egemenliğini tanımıyor" ifadeleri kullanıldı.


Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:13 Kaynak: DHA
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