Borrell, AB liderlerine Rusya'ya karşı yaptırım önerisinde bulunacak - Son Dakika

Borrell, AB liderlerine Rusya'ya karşı yaptırım önerisinde bulunacak

09.02.2021 18:57
Borrell, AB liderlerine Rusya'ya karşı yaptırım önerisinde bulunacak, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, gelecek haftalarda AB üyesi ülke liderlerine Rusya'ya karşı yaptırım uygulanmasını önereceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, gelecek haftalarda AB üyesi ülke liderlerine Rusya'ya karşı yaptırım uygulanmasını önereceğini açıkladı.

AB ve Rusya arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, çok fazla eleştirilen Rusya ziyaretinin ardından AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasını teklif etti.

"RUS HÜKÜMETİ OTORİTER BİR YOLDA İLERLİYOR"

Borrell, "Rus hükümeti otoriter bir yolda ilerliyor ve Navalny meselesinde acımasız davranıyor. Yaptırımları önceden planlamak iyi olur. İnisiyatif hakkımı kullanarak dezenformasyon ve siber saldırılara karşı mücadele için yaptırım önerilerinde bulunacağım" dedi.

"ÜYE DEVLETLER KARAR VERECEK"

Rusya konusunu 22 Şubat'ta Avrupa Birliği Konseyi'nde Mart ayında da Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşacağını belirten Borrell, "Bu görüşmeler ileriye dönük yol konusunda rehberlik edecek ve bir sonraki adımları üye devletler karar verecek. Bu kararlar kapsamında yaptırımlar olabilir. Yaptırımları önceden planlamak iyi olur. Yüksek temsilcinin sahip olduğu inisiyatif hakkımı kullanarak somut öneriler sunacağım" dedi.

Zorluklara rağmen, AB'nin çıkarları olduğunda Rusya ile resmi bir ilişkiyi sürdürmenin önemini vurgulayan Borrell, her şeyden önce Rus toplumu ile temas halinde kalmanın gerekli olduğunu savundu.

"RUSYA BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞTI"

Borrell, "Rusya bizi bölmeye çalıştı, ancak ne Ukrayna konusunda ne de insan hakları konularında başarılı olamadılar. Ziyaretim sırasında hedeflerinden biri buydu, ama onların tuzağına düşmemeliyiz" dedi.

AP'DEN 70 MİLLETVEKİLİ BORRELL'İN İSTİFASINI İSTEDİ

Borrell, Rusya'da 3,5 yıl hapse mahkum edilen Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevine gönderilmesinden birkaç gün sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ziyaret ederek, Navalny'nin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Görüşme sırasında Navalny yanlısı mitinglere katıldıkları için Almanya, Polonya ve İsveç'ten üç diplomatı sınır dışı edilmişti. Borrell'in Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında sınır dışı edilen diplomatlar hakkında tepki vermemesi eleştirilerin odağı olmuştu.

Borrell ise, sınır dışı edilen diplomatları Lavrov ile yaptığı toplantıdan sonra öğrendiğini açıklayarak, "Ben üç diplomatın sınır dışı edildiğini sosyal medyadan öğrendim" demişti.

(/Melike Yazı/İHA)

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borrell, AB liderlerine Rusya'ya karşı yaptırım önerisinde bulunacak - Son Dakika


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