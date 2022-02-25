Borrell, AB'nin Putin ve Lavrov'a yaptırımları için henüz konsensüs bulunmadığını söyledi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulamasına yönelik teklifin AB Liderler Zirvesi'nde görüşüldüğünü ancak bu konuda konsensüs bulunmadığını söyledi.

Borrell, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanacak ikinci yaptırım paketinin kabul edileceği AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na gelişinde soruları yanıtladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanacağına yönelik sözleri sorulan Borrell, Baerbock'un değerlendirmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Borrell, böyle bir kararın uzun görüşmeler sonunda alınabileceğini, dün gece Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nde konunun tartışıldığını aktardı.

Borrell, "Bu konuda bir konsensüs olmadığı için beni ve AB Konseyini bir çözüm bulmakla görevlendirdiler. Bunun için çalışıyoruz. Sürpriz olmazsa ve kimse itiraz etmezse, oy birliği olursa bir anlaşmaya varacağımızı ümit ediyorum." dedi.

Kişisel olarak Putin ve Lavrov'a yaptırım teklifini desteklediğini dile getiren Borrell, önemli olanın AB dışişleri bakanlarının kararı olduğunu söyledi.

Borrell, liderlerin konuyu zaten tartıştığını ve topu bakanlara attığını belirterek, yaptırım kararı için oy birliği gerektiğini hatırlattı.

Putien ve Lavrov'a yaptırım kararın yeterli olmayacağını kaydeden Borrell, AB'nin daha fazla yaptırımlara devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Batı basınında gün içinde çıkan haberlerde AB'nin Rusya'ya yönelik 3'üncü yaptırım paketinde Putin ve Lavrov'un AB ülkelerindeki mal varlıklarının dondurulması kararının yer alacağı iddia edilmişti.

AB'nin diplomasiye imkan sağlamak için Putin ve Lavrov'a seyahat yasağı getirmeyeceği belirtilmişti.