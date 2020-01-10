Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB olarak Libya üzerinden yeni bir göç dalgasından çekiniyoruz" dedi.



Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in çağrısıyla olağanüstü toplandı. Toplantıda, ABD- İran krizi ve Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararından sonra AB kurumlarında başlayan diplomasi trafiği hakkında bilgilendirilen üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, AB'nin önümüzdeki günlerde atacağı adımları görüştü. Yerel saatle 13.00'te başlayan AB Dışişleri Bakanları toplantısı dört saatten uzun sürerken, toplantı sonrası düzenlenen basın açıklamasında Libya, Iran ve Irak konularının ele alındığı açıklandı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'da yaşanan iç savaş nedeniyle "AB olarak Libya üzerinden yeni bir göç dalgasından çekiniyoruz" dedi. Borrel, "Libya'da sığınmacı baskısı ihtimali devam ediyor. Olası bir istikrarsızlık Libya üzerinden gelebilecek yeni sığınmacı dalgası getirebilir. Bu amaçla AB olarak askeri çatışmaları engelleyecek her türlü politik çabayı destekleme kararı aldık" diye konuştu.



Iran konusununda da görüşüldüğünü belirten Borrell, "Iran ile nükleer anlaşmanın devam edebilmesi ekseninde bir politika izlenmesi yolunu benimsiyoruz. AB'nin Irak'ta DAEŞ'le mücadele amacıyla koalisyon güçlerinin varlığına devam etmesi kararı aldık" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL