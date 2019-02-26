Borrell AP Seçimlerinde Sosyalist İşçi Partisinin Liste Başı Adayı Olacak

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) liste başı adayı olacağı bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) liste başı adayı olacağı bildirildi.



PSOE kaynaklarından İspanya resmi haber ajansı EFE'ye yapılan açıklamada, Borrell'in 26 Mayıs'taki AP seçimlerinde partisinin liste başı adayı olması kararı alındığı belirtildi. PSOE'nin Borrell'in AP seçimlerine aday olmasıyla ilgili aldığı kararın 17 Mart'taki partinin Federal Komitesi toplantısında onaylanacağı duyuruldu.



İspanya'da geçen yılın haziran ayında PSOE'nin kurduğu azınlık hükümetinde Başbakan Pedro Sanchez tarafından Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen 71 yaşındaki Borrell, 2004-2007 yıllarında da AP Başkanlığı görevini yürütmüştü.



Borrell, 1979 yılından beri siyasetin içinde bulunurken, 1991-1996 yıllarında iki dönem Kamu İşleri, Ulaştırma ve Çevre Bakanı olarak görev almıştı.



Katalan olan Borrell, Katalonya'da 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referanduma karşı İspanya'nın birliğini savunan sivil toplumun harekete geçmesinde aktif rol almıştı.

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