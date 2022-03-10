Son dakika haberi... AB: Rusya'nın Ukrayna'da doğum hastanesini bombalaması çirkin bir savaş suçu - Son Dakika
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Son dakika haberi... AB: Rusya'nın Ukrayna'da doğum hastanesini bombalaması çirkin bir savaş suçu

10.03.2022 15:49
Son dakika haberi... AB: Rusya'nın Ukrayna'da doğum hastanesini bombalaması çirkin bir savaş suçu

Son dakika haberi: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'da doğum hastanesini bombalamasını "çirkin bir savaş suçu" olarak niteledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'da doğum hastanesini bombalamasını "çirkin bir savaş suçu" olarak niteledi.

Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol kentinin abluka altında olduğunu belirtti.

AB Temsilcisi, "Rusya'nın doğum hastanesini bombalaması çirkin bir savaş suçudur. Rus güçlerinin havadan yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları ve yardım konvoylarına erişimleri engellemeleri derhal durdurulmalıdır. Şimdi güvenli geçiş gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "korkunç" olduğunu belirterek, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin." çağrısı yapmıştı.

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Avrupa Birliği, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... AB: Rusya'nın Ukrayna'da doğum hastanesini bombalaması çirkin bir savaş suçu - Son Dakika


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