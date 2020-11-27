Borrell: "İslami terör diye bir ifade kullanılamaz" - Son Dakika

Borrell: "İslami terör diye bir ifade kullanılamaz"

27.11.2020 18:05
Borrell:

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Terörist faaliyetleri İslam'dan ayırmak gerekiyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Terörist faaliyetleri İslam'dan ayırmak gerekiyor. 'İslami terör' diye bir ifade kullanılamaz." dedi.

İspanya'nın Barselona kentinde video konferans ile düzenlenen Akdeniz İçin Birlik (UpM) 5. Bölgesel Formu sonunda yapılan ortak basın toplantısında konuşan Borrell, terör faaliyetlerinin İslam dini ile isimlendirilmesine karşı çıktı.

Borrell, bir soru üzerine, "Terör saldırılarını yapanlar Fransa'da, Almanya'da, Avrupa'da doğmuş kişilerdir. Nesilleri de Kuzey Afrika'dan değil, Kafkasya gibi dünyanın farklı yerlerinden geliyor. Fransa ve Avusturya'da son dönemde meydana gelen terör saldırılarında sebep sonuç ilişkisi aranmamalıdır. Akdeniz'deki sosyo-ekonomik farklılıklarla bağlantılı bir konu değildir." ifadelerini kullandı.

"İslam bir dindir ve terörizmle hiçbir alakası yoktur." diyen Borrell, "Terörist faaliyetleri İslam'dan ayırmak gerekiyor. 'İslami terör' diye bir ifade kullanılamaz." diye konuştu.

Diğer yandan Akdeniz'in kuzeyi ile güneyi arasındaki sosyo-ekonomik farkın arttığına dikkati çeken AB Yüksek Temsilcisi, "Akdeniz'in kuzeyi güneyine nazaran 16 kat daha zengin ve bu azalmıyor, tam tersine artıyor. Birçok sorun da bundan kaynaklanıyor." dedi.

UpM'nin organize ettiği forumun "Akdeniz'deki mevcut sorunlara çözüm bulmak için değil, Akdeniz ülkelerinin yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik projeler yaratmak için olduğunu" vurgulayan Borrell, şöyle devam etti:

"Elimizde sihirli bir değnek yok ve yapacak çok şey var. Olsa 25 yılda zaten yapardık. İlişkilerimizi güçlendirecek bir planı kısa zamanda açıklayacağız. Ama kimse mucize olacak bir planı beklemesin. Pandemi ile birlikte Akdeniz için bazı fırsatlar da çıktı. Avrupa, endüstrisi ve ilaç sanayisi gibi dalları daha yakınında bulmak istiyor. Dün stratejik olmayan bazı ürünler bugün daha önemli. Akdeniz'de çözüm sadece kuzeyin güneye yardımıyla olmaz, ticari ilişkileri de güçlendirmek gerekiyor."

Borrell, "AB, Türkiye'ye yaptırım kararı alacak mı?" şeklindeki bir soruya ise "Buna cevap veremem. Gelecek AB Konseyi toplantısını beklememiz gerekecek. AB'nin alacağı kararı önceden açıklayamam." yanıtını verdi.

Öte yandan UpM toplantısı sırasında Kovid-19 ile ortak mücadele konusunun da gündeme geldiği ve bazı AB ülkelerinin fazla aşılarını kendilerine yakın olan, daha fakir ülkelere vermeyi vadettiği bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "İspanya, tüm vatandaşlarını aşılamak için fazla miktarda aşı satın aldığından, buna en çok ihtiyaç duyabilecek, komşu ülkelerden başlayarak diğer ülkelere tahsis edeceğimiz bir miktara sahip olacaktır." dedi.

Avrupa Birliği, Akdeniz, Terör, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Borrell: 'İslami terör diye bir ifade kullanılamaz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Genelev kraliçesi Manukyan'ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü
Antalya'da 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu Antalya'da 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu         
17:45
TBMM'de 4 partiden Fransa Senatosu'nun skandal Dağlık Karabağ kararına kınama TBMM'de 4 partiden Fransa Senatosu'nun skandal Dağlık Karabağ kararına kınama         
17:26
Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi         
17:09
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti         
16:10
Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü         
15:42
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 18:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borrell: "İslami terör diye bir ifade kullanılamaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei