Borrell: "(Tahıl ambargosuna çözüm için Türkiye'de) anlaşmanın mümkün olacağını umuyorum"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu hafta Odessa ve diğer limanlar üzerindeki blokajın kaldırılması için bir anlaşmaya varılacağını umuyorum." dedi.

Borrell, yaz tatilinden önceki son AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basın mensuplarına konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da sabah oturumuna katılarak özellikle tahıl ambargosuyla ilgili bilgi vereceğini aktaran Borrell, bu hafta Türkiye'de yapılacak görüşmelerle ilgili bir soruya, "Bu hafta Odessa ve diğer limanlar üzerindeki blokajın kaldırılması için bir anlaşmaya varılmasının mümkün olacağını umuyorum. On binlerce insanın hayatı bu anlaşmaya bağlı. Bu diplomatik bir oyun değil, bu pek çok insan için ölüm kalım meselesi." yanıtını verdi.

Yaptırımlar

Borrell, AB'nin Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlarının güçlendirilmesi konusunu ele alacaklarını dile getirdi.

Komisyonun yeni önerilerde bulunduğunu, bunlardan en önemlisinin Rusya altınına ambargo olduğunu vurgulayan Borrell, yaptırımların etkili olup olmadığıyla ilgili büyük bir tartışmanın sürdüğünü, yaptırımların Rusya'dan daha çok zarar verdiğini düşünenlerin olduğunu, hatta bazı AB liderlerinin yaptırımları hata olarak gördüğünü kaydetti.

"Yaptırımların hata olduğunu düşünmüyorum. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık." diyen Borrell, petrol fiyatlarının yaptırımlar nedeniyle arttığını iddia edenlerin, grafiklere bakarak bunun böyle olmadığını görmesi gerektiğine işaret etti.

Borrell, bakanların Ukrayna'ya yeni askeri yaptırımları onaylayacağından emin olduğunu belirtti.

Enerji arzı

"Rusya'nın gazı bize karşı silah olarak kullanabileceğini biliyoruz." diyen Borrell, Komisyonun 20 Temmuz'da gaz arzı için seçenekleri görüşeceğini dile getirdi.

Borrell, "İkisi farklı şeyler. Biz, Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaktan vazgeçmeyeceğiz." dedi.