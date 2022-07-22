Borrell: "Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var, onları biz sağlayacağız"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarını 2,5 milyar avroya çıkardığını duyurarak, "Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var, onları biz sağlayacağız." ifadesini kullandı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 500 milyon avroluk ek paketin kabul edildiği bildirildi.

Avrupa Barış Fonu'ndan sağlanan yardımla ilgili açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde Ukrayna'ya verdiği desteğe odaklı ve kararlı olmaya devam ediyor. Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var. Onları biz sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AB, ilk yardım paketini savaşın 4'üncü gününde açıklamıştı.