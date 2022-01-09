Borrell ve Blinken, ABD-Rusya görüşmesi öncesi istişarelerde bulundu - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ile ABD, Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren herhangi bir görüşmenin AB ile koordinasyon içinde ve AB'nin katılımıyla olması hususunda anlaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 10 Ocak'ta Cenevre'de yapılacak güvenlik konulu ABD- Rusya görüşmesi öncesinde telefonda konuştu.

AB'den yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatının ele alındığı görüşmede Borrell, geçen hafta Ukrayna'ya yaptığı ziyaretle ilgili Blinken'a bilgi verdi.

Borrell ve Blinken ayrıca Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik düzenlemeleriyle ilgili ABD ve NATO'ya ilettiği tekliflerden sonra yapılacak ikili ve çok taraflı diplomatik görüşmeleri de ele aldı.

ABD ile AB'nin ortaklığının vurgulandığı açıklamada, "Borrell ve Blinken, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili yapılacak herhangi bir görüşmenin AB ile koordinasyon içinde ve AB'nin katılımıyla gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri tahkimata ABD, NATO ve birçok Batılı ülke tepki göstermiş, Ukrayna'ya karşı bir saldırgan tutumun Rusya için ciddi sonuçları ve ağır bedeli olacağı uyarısında bulunmuştu.

Rusya, aralık ayında ABD ve NATO'ya ayrı ayrı yaptığı güvenlik garantileri konulu teklifinde NATO'nun doğuya doğru genişlememesi için kendisine garanti verilmesini de içeren bazı önerilerde bulunmuştu.

Rusya ile ABD 10 Ocak'ta Cenevre'de bu konularda görüşme yapacak. 12 Ocak'ta ise konunun NATO-Rusya Konseyi'nde ele alınması bekleniyor.