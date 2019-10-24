Son Dakika Haberleri: Borsa 100.000 direncini kırdı
Son Dakika Ekonomi Borsa 100.000 direncini kırdı

Borsa 100.000 direncini kırdı

38 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 560 puan ve yüzde 0,56 artarak 100.345 puana çıktı.

Borsa 100.000 direncini kırdı, System.String[]

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 560 puan ve yüzde 0,56 artarak 100.345 puana çıktı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:24 
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