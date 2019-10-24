Borsa 100.000 direncini kırdı
38 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 560 puan ve yüzde 0,56 artarak 100.345 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 560 puan ve yüzde 0,56 artarak 100.345 puana çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:24
Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi