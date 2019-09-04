Son Dakika Haberleri: Borsa 100.000 puanı aştı
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Borsa 100.000 puanı aştı

3 saat önce

Dünkü pozitif seyrini bugün de sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 100.000 sınırının üzerine çıktı.

Borsa 100.000 puanı aştı, System.String[]

Dünkü pozitif seyrini bugün de sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 100.000 sınırının üzerine çıktı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:04 
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