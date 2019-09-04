Borsa 100.000 puanı aştı
3 saat önce
Dünkü pozitif seyrini bugün de sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 100.000 sınırının üzerine çıktı.
Dünkü pozitif seyrini bugün de sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 100.000 sınırının üzerine çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:04
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