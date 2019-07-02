Son Dakika Haberleri: Borsa 100 bin puanı aştı
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Borsa 100 bin puanı aştı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,45 artışla 100.189,03 puandan tamamladı.

Borsa 100 bin puanı aştı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,45 artışla 100.189,03 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 453,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile iletişim oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.341,64 puana kadar yükselerek 26 Mart'tan bu yana ilk defa 100 bin puanın üzerine çıktı.
Analistler, İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram limitinin üstüne çıktığını duyurması ile jeopolitik riskler tekrar piyasaların gündemine yerleştirdiğini belirtti.
Japonya'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında S-400 konusu başta olmak üzere ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklığın önemini vurgulayan açıklamaların yapılması sonrasında TL varlıkların pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 direncinin kırılması halinde 101.500 puanın test edilebileceğini, 99.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:07 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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