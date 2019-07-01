Son Dakika Haberleri: Borsa 100 bine göz kırptı!
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Borsa 100 bine göz kırptı!

39 dakika önce

G20 görüşmelerinde olumlu mesajlar verilmesi, piyasalarda risk iştahını artırırken, TL varlıklar da Temmuz ayına güçlü başladı.

Borsa 100 bine göz kırptı!, System.String[]
G20 görüşmelerinde olumlu mesajlar verilmesi, piyasalarda risk iştahını artırırken, TL varlıklar da Temmuz ayına güçlü başladı. Bankacılık endeksinde yüzde 7'ye ulaşan prim yaşanırken, BIST 99.700'ü kadar çıktı. Dolar/TL ise 5.65 seviyesine kadar düştü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:53 
temmuz, prim, g20, tl, Ekonomi
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