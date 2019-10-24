Borsa 100 bini aştı, dolar dalgalandı
27 dakika önce
Borsa, yüzde 0,56 değer kazanarak 100.345 puana çıktı.
Borsa, yüzde 0,56 değer kazanarak 100.345 puana çıktı. Sabah ilk işlemlerde 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyede olan dolar kuru ise Merkez Bankası faiz kararı sonrasında 5.78'e yaklaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:34
Günlük burç yorumları 24 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) 11 yaşındaki çocuğun gururlandıran Türk Bayrağı hassasiyeti İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi Sayısal Loto'da iki çekilişte 3 rakamın aynı olması kafa karıştırdı