Son Dakika Haberleri: Borsa 100 bini aştı, dolar dalgalandı
Son Dakika Ekonomi Borsa 100 bini aştı, dolar dalgalandı

Borsa 100 bini aştı, dolar dalgalandı

27 dakika önce

Borsa, yüzde 0,56 değer kazanarak 100.345 puana çıktı.

Borsa 100 bini aştı, dolar dalgalandı, System.String[]

Borsa, yüzde 0,56 değer kazanarak 100.345 puana çıktı. Sabah ilk işlemlerde 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyede olan dolar kuru ise Merkez Bankası faiz kararı sonrasında 5.78'e yaklaştı.

Merkez Bankası, Sabah, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:34 
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