Son Dakika Haberleri: Borsa 100 Bini Geçti

Borsa 100 Bini Geçti

1 saat önce

Borsa İstanbul, 2018 yılı Ekim ayının başından beri ilk defa 100 bin puan barajını aştı.

Borsa 100 Bini Geçti, System.String[]
Borsa İstanbul, 2018 yılı Ekim ayının başından beri ilk defa 100 bin puan barajını aştı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, Ekim ayından beri ulaşamadığı 100 bin puanı geçti. BİST 100 Endeksi, yüzde 0,31'lik yükseliş ve 312,74 puanlık artışla 100 bin 453 puandan işlem almaya başladı. Şu sıralarda endeks yüzde 0,69'luk yükselişle 100 bin 831 puana ulaştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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