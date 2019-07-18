Son Dakika Haberleri: Borsa 101.500 puanın üzerine çıktı
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Borsa 101.500 puanın üzerine çıktı

19 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.760,08 puan ve yüzde 1,76 artarak 101.566,25 puana ulaştı.

Borsa 101.500 puanın üzerine çıktı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.760,08 puan ve yüzde 1,76 artarak 101.566,25 puana ulaştı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:22 
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