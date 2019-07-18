Borsa 101.500 puanın üzerine çıktı
19 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.760,08 puan ve yüzde 1,76 artarak 101.566,25 puana ulaştı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.760,08 puan ve yüzde 1,76 artarak 101.566,25 puana ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:22
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