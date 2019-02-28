Son Dakika Haberleri: Borsa, 104 binin üzerinde yatay

Borsa, 104 binin üzerinde yatay

1 saat önce

BIST 100 endeksi, açılışını 106,53 puan ve yüzde 0,10 artışla 104.247 puandan yaptı.

Borsa, 104 binin üzerinde yatay, System.String[]
BIST 100 endeksi, açılışını 106,53 puan ve yüzde 0,10 artışla 104.247 puandan yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:40 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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