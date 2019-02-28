Borsa, 104 binin üzerinde yatay
1 saat önce
BIST 100 endeksi, açılışını 106,53 puan ve yüzde 0,10 artışla 104.247 puandan yaptı.
BIST 100 endeksi, açılışını 106,53 puan ve yüzde 0,10 artışla 104.247 puandan yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:40
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