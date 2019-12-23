Borsa 112.000 puanın üzerine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa 112.000 puanın üzerine çıktı - Son Dakika Ekonomi

Borsa 112.000 puanın üzerine çıktı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kazancıyla 112.175,19 puandan tamamladı.

Borsa 112.000 puanın üzerine çıktı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kazancıyla 112.175,19 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 998,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 1,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,27 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 20 ay sonra ilk kez bugün 112.000 puanın üzerine çıktı

Analistler, Noel tatili nedeniyle ABD'de ve Avrupa'da piyasaların birçoğunun kapalı ve yarım gün tatil olacağını, düşük hacimli ve sakin bir seyir beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı
Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:21 Borsa 112.000 puanı geçti - Son Dakika Ekonomi
00:21 Akaryakıta çifte zam - Son Dakika Ekonomi
00:13 Çin'den gümrük vergilerinde indirim - Son Dakika Ekonomi
00:10 Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı - Son Dakika Ekonomi
23:50 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
23:01 Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:38:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa 112.000 puanın üzerine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]