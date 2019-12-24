Borsa 113 bini aştı - Son Dakika
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Borsa 113 bini aştı

6 saat önce

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul açılışın ardından 113 bin puanı görerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa 113 bini aştı, System.String[]

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul açılışın ardından 113 bin puanı görerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.


Hareketli haftalar yaşayan Borsa İstanbul (BİST) haftayı yükselişle devam ettiriyor. Dün 112 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesine yükselen BİST, açılışın ardından 113 bin seviyesini de geçerek rekor tazeledi. BİST yılın en yüksek seviyesini 113 bin 66 puana taşıdı. Borsa İstanbul 100 endeksi şu sıralarda 112 bin 840 seviyesinden işlen görüyor. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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