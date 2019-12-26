Borsa, 114.000 puanın üzerine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa, 114.000 puanın üzerine çıktı - Son Dakika Ekonomi

Borsa, 114.000 puanın üzerine çıktı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 114.416,03 puana yükselerek, 20 ay sonra ilk kez 114.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Borsa, 114.000 puanın üzerine çıktı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 114.416,03 puana yükselerek, 20 ay sonra ilk kez 114.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.086,01 puan artarak 114.416,03 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,93 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 114.534,75 puanla 9 Nisan 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, yurt içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa'da Noel tatilinin devam ettiğini, ABD piyasalarının ise bugün işleme açılacağını belirten analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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