Son Dakika Haberleri: Borsa 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi
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Borsa 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 101.849,19 puandan tamamlayarak 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 101.849,19 puandan tamamlayarak 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 282,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,77 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile metal, ana, sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,35 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
Gün boyu yükselişle seyreden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 101.849,19 puandan tamamlayarak haftalık bazda 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin artması ile TL varlıkların pozitif seyrettiğini belirterek, gelecek haftaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına kadar yükseliş eğiliminin korunabileceğini bildirdi.
Haftaya yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ile 103.400 seviyelerinin direnç, 99.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:18 Kaynak: AA
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