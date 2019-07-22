Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı, 106.000 hedefe girdi

Tarih Ülke-Bölge Veri-Toplantı 23 Temmuz Salı - IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

Türkiye Tüketici Güven Endeksi Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ABD İkinci el konut satışlar 24 Temmuz Çarşamba Asya, Avrupa ve ABD İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 25 Temmuz Perşembe Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı Türkiye TCMB faiz kararı Avro Bölgesi ECB faiz kararı ABD Dayanıklı Mal siparişleri 26 Temmuz Cuma ABD 2. Çeyrek büyüme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 101.849 puanla 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 seviyesi olacağını kaydetti.ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin faiz indirim beklentilerinin artması ile geçen hafta pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,89 değer kazanarak 101.849 puanla 11 Mart'tan bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.ABD ve Avrupa'da genel olarak beklentilerin altında kalan makroekonomik göstergeler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci para politikalarına hız vereceği beklentilerini artırarak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkiledi.Yurt içinde, TCMB Başkanlığına Murat Uysal'ın atanması sonrası artan faiz indirim beklentileri de geçen hafta yurt içi piyasaların dünya borsalarından pozitif ayrışmasına neden oldu.BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde 102.882 puana kadar çıkması sonrası etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de, analistler, 100.000 puan üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 direnci olacağını kaydetti.- Piyasanın odağında TCMB ve ECB varBu hafta, yarından itibaren veri gündeminin hareketleneceğine dikkati çeken analistler, perşembe günü TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.Analistler, TCMB faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını, ECB'nin ise faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini bildirdi.Makroekonomik veri takvimine bakıldığında ise yurt içinde yarın tüketici güven endeksi, perşembe reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek.Yurt dışında ise çarşamba günü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, perşembe Almanya'nın Ifo endeksleri ve ABD'nin dayanıklı ml siparişleri, cuma ise ABD'nin 2'nci çeyrek büyüme verileri yatırımcı kararları üzerinde etkili olabilecek veriler.Analistler, veri gündemi ve merkez bankalarının kararlarının yanı sıra yurt içinde açıklanmaya başlayacak şirket bilançolarının da izlenmesi gerektiğini kaydederek, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçların hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini söyledi.Bu hafta TAV Havalimanları, Türk Telekom ve Akbank'ın bilançolarının açıklanmasının beklendiğini ifade eden analistler, gelecek hafta salı ve çarşamba günü gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısına kadar piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini kaydetti.- BIST 100 endeksinin 100.000 sonrası hedefi 106.000Fedi'n politika faizini 25 az puan düşürerek yüzde 2,25-2,50 aralığına çekmesi beklenirken, indirimin 50 baz puan olabileceği tahminleri ise geçen haftanın son işlem gününde Fed üyelerinden gelen açıklamalar ile yüzde 20 seviyesine geriledi.TCMB'nin ise perşembe günü gerçekleştireceği Murat Uysal başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirmesi bekleniyor. AA Finans'ın gerçekleştireceği PPK toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistlerin hepsi faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı. 12 Haziran'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.Analistler, faiz indirimlerinin pay piyasalarını desteklemeye devam etmesinin beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda alıcılı seyrin devam edeceğini tahmin etti.Kısa vadede 102.500 üzerinde kapanış yapılmasıyla alımların güçlenebileceğine değinen analistler, sırasıyla 103.400, 105.000 ve 106.000 seviyelerinin takip edileceğini bildirdi.Piyasalarda bu haftaki ekonomi takviminde öne çıkanlar şöyle: