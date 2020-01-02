Borsa 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Borsa 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazancıyla 115.932,05 puandan tamamlayarak 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazancıyla 115.932,05 puandan tamamlayarak 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.507,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,51 ile madencilik tek gerileyen ise yüzde 1,08 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 115.932,05 puan ile 27 Mart 2018 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ISM imalat PMI ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000-116.500 seviyesinin direnç, 112.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor.

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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