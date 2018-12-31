Borsa 90.500, dolar 5.28 seviyesinde
48 dakika önce
BIST 100 günün ilk yarısını 90.500 puandan tamamlarken, dolar/TL 5.28'deki sakin seyrini sürdürüyor.
BIST 100 günün ilk yarısını 90.500 puandan tamamlarken, dolar/TL 5.28'deki sakin seyrini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:15
HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı
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