Son Dakika Haberleri: Borsa 90.500, dolar 5.28 seviyesinde

Borsa 90.500, dolar 5.28 seviyesinde

48 dakika önce

BIST 100 günün ilk yarısını 90.500 puandan tamamlarken, dolar/TL 5.28'deki sakin seyrini sürdürüyor.

Borsa 90.500, dolar 5.28 seviyesinde, System.String[]
BIST 100 günün ilk yarısını 90.500 puandan tamamlarken, dolar/TL 5.28'deki sakin seyrini sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:15 

Ekonomi
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