Borsa 92 bin, dolar 5.30 seviyesinde

Düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiği yılın son haftasına BIST 100 endeksi 92 bin puandan, dolar/TL kuru ise 5.30 seviyesinden başladı.

Düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiği yılın son haftasına BIST 100 endeksi 92 bin puandan, dolar/TL kuru ise 5.30 seviyesinden başladı.

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