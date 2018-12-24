Borsa 92 bin, dolar 5.30 seviyesinde
2 saat önce
Düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiği yılın son haftasına BIST 100 endeksi 92 bin puandan, dolar/TL kuru ise 5.30 seviyesinden başladı.
Düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiği yılın son haftasına BIST 100 endeksi 92 bin puandan, dolar/TL kuru ise 5.30 seviyesinden başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:18
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