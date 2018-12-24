Son Dakika Haberleri: Borsa 92 bin, dolar 5.30 seviyesinde

Borsa 92 bin, dolar 5.30 seviyesinde

2 saat önce

Düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiği yılın son haftasına BIST 100 endeksi 92 bin puandan, dolar/TL kuru ise 5.30 seviyesinden başladı.

Borsa 92 bin, dolar 5.30 seviyesinde, System.String[]
Düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiği yılın son haftasına BIST 100 endeksi 92 bin puandan, dolar/TL kuru ise 5.30 seviyesinden başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:18 

Ekonomi
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