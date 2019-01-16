Borsa 95.000 puanı aştı
28 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.238,22 puan ve yüzde 2,40 artarak 95.411,49 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.238,22 puan ve yüzde 2,40 artarak 95.411,49 puana çıktı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:30
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Duyurdu: 100 Milyon Ton Ürettik, Hedef Tutturuldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeni Metro ve Metrobüs Hatlarının Güzergahlarını Açıkladı
Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi
Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı