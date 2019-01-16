Son Dakika Haberleri: Borsa 95.000 puanı aştı

Borsa 95.000 puanı aştı

28 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.238,22 puan ve yüzde 2,40 artarak 95.411,49 puana çıktı.

Borsa 95.000 puanı aştı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.238,22 puan ve yüzde 2,40 artarak 95.411,49 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:30 

Ekonomi
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