Borsa alıcılı, dolar sakin
16 dakika önce
Noel sonrası global borsalar alıcılı seyrederken BIST 100'de de gün pozitif başladı.
Noel sonrası global borsalar alıcılı seyrederken BIST 100'de de gün pozitif başladı. Dolar/TL ise 5.30 altındaki hareketini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:29
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