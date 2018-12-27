Son Dakika Haberleri: Borsa alıcılı, dolar sakin

Borsa alıcılı, dolar sakin

16 dakika önce

Noel sonrası global borsalar alıcılı seyrederken BIST 100'de de gün pozitif başladı.

Borsa alıcılı, dolar sakin, System.String[]
Noel sonrası global borsalar alıcılı seyrederken BIST 100'de de gün pozitif başladı. Dolar/TL ise 5.30 altındaki hareketini sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:29 

Ekonomi
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