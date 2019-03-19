Son Dakika Haberleri: Borsa Aracı Kurumları Fatura Tahsilatı Yapabilecek

Borsa Aracı Kurumları Fatura Tahsilatı Yapabilecek

2 saat önce

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurumlar, gerekli şartları sağlamaları durumunda müşterilerinin fatura ödeme taleplerini yerine getirebilecek.

Borsa Aracı Kurumları Fatura Tahsilatı Yapabilecek, System.String[]
Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurumlar, gerekli şartları sağlamaları durumunda müşterilerinin fatura ödeme taleplerini yerine getirebilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine (TSPB) gönderilen yazıya göre, aracı kurumlar, müşterilerinin fatura ödemelerine temsilci sıfatıyla aracılık hizmeti sunabilecek.

TSPB'ye gönderilen yazıda, aracı kurumlar tarafından ödeme kuruluşlarının temsilcisi sıfatıyla müşterilerinin fatura ödeme taleplerinin karşılanabilmesi için aracılık hizmeti sunma konusunda SPK'dan izin talep edildiği hatırlatıldı.

Aracı kurumların 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili düzenlemelerde belirtilen şartların sağlanması kaydıyla temsilci sıfatıyla müşterilerin fatura ödemelerini gerçekleştirmesinin mümkün olduğu belirtilen yazıda, tesis edilecek temsilcilikler hakkında SPK'ya bildirimde bulunulması gerektiği kaydedildi.

TSPB, ilgili yazıyı bugün üyesi olan aracı kurumlara göndererek bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Türkiye, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
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