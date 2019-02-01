Son Dakika Haberleri: Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği yeni yönetimini seçti

Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği yeni yönetimini seçti

1 saat önce

1986 yılında, Borsa İstanbul ile aynı tarihte kurulan ve sektörün en eski ve köklü derneği olan Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği, yeni yönetim kurulunu seçti.

Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği yeni yönetimini seçti, System.String[]
1986 yılında, Borsa İstanbul ile aynı tarihte kurulan ve sektörün en eski ve köklü derneği olan Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği, yeni yönetim kurulunu seçti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 

Borsa İstanbul, Ekonomi
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