Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği yeni yönetimini seçti
1 saat önce
1986 yılında, Borsa İstanbul ile aynı tarihte kurulan ve sektörün en eski ve köklü derneği olan Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği, yeni yönetim kurulunu seçti.
1986 yılında, Borsa İstanbul
ile aynı tarihte kurulan ve sektörün en eski ve köklü derneği olan Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği, yeni yönetim kurulunu seçti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43
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