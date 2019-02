Borsa'dan Valiye Yurt Sözü

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Karacabey Ticaret Borsası'na yaptığı ziyarette Karacabey Ticaret Borsa'sından 100 kişilik yurt sözü aldı.

Ziyarette Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Mutlu Tokmak, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Ak Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya katıldı. Vali Yakup Canbolat'a 100 kişilik okul sözü veren Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, "Valimize odamıza yaptığı ziyaret için teşekkür ediyorum. Borsamıza gelerek bizleri onurlandırdılar. Daha önce kendilerine projelerimizden bahsetmiştik. Özellikle bizim inşa ettiğimiz Tarım Lisesi dikkatlerini çekmişti. Şimdi de Tarım Lisesi'nin hemen yanına 100 kişilik öğrenci yurdu yapımı için valimize söz veriyoruz. Ülkemizin her yerinden evlatlarımız gelerek burada uygulamalı eğitim alacaklar ve mezun olduklarında 'üreten Karacabey, doyuran Karacabey' sloganımız hayat bulacak" dedi.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Çok güzel hizmetler yapılmış ve yapılmakta. Karacabey Ticaret Borsası tarafından yaptırılan Tarım Lisesi örnek bir proje. Tarım şehri olan Karacabey'e de böyle bir okul yakışırdı. Çünkü teknik ve mesleki alanlarda kalifiye personel açığımız var. Bunu çözmek de böyle kurumlara yakışır. Murad Bertan'dan bugün borsa adına bir de söz aldık. Örnek proje olan Tarım Lisesi'nin hemen yanına 100 kişilik öğrenci yurdu yapımını da üstleneceklerini söylediler. Ülkemizin her yerinden öğrenciler gelerek burada eğitimlerini alıp, ülkemize ve bölgemize büyük katkıları olacak. Bursa'mızdaki firmalar da Tarım Lisesi'nden mezun olan öğrencilere iş imkanı sağlayacaklarına inanıyorum. Valilik olarak bu süreçte Karacabey Ticaret Borsası'nın her zaman yanında olacağız" şeklinde konuştu.



Konuşmaların sonunda Vali Yakup Canbolat'a Karacabeyli kadınların yapmış olduğu iğne oyası hediye edildi. - BURSA

