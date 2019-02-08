Borsa düşüşle açıldı, hisse bazlı hareketler öne çıkabilir
1 saat önce
Borsa, ticaret görüşmelerine ilişkin endişeler ve kurdaki artışın etkisiyle güne düşüşle başladı.
Borsa, ticaret görüşmelerine ilişkin endişeler ve kurdaki artışın etkisiyle güne düşüşle başladı. Uzmanlar, bilanço dönemi olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceği yorumunu yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:11
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