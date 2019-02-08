Son Dakika Haberleri: Borsa düşüşle açıldı, hisse bazlı hareketler öne çıkabilir

Borsa düşüşle açıldı, hisse bazlı hareketler öne çıkabilir

1 saat önce

Borsa, ticaret görüşmelerine ilişkin endişeler ve kurdaki artışın etkisiyle güne düşüşle başladı.

Borsa düşüşle açıldı, hisse bazlı hareketler öne çıkabilir, System.String[]
Borsa, ticaret görüşmelerine ilişkin endişeler ve kurdaki artışın etkisiyle güne düşüşle başladı. Uzmanlar, bilanço dönemi olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceği yorumunu yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:11 

Ekonomi
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