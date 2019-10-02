Son Dakika Haberleri: Borsa, eylülde son 8 ayın en iyi performansını gösterdi
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Borsa, eylülde son 8 ayın en iyi performansını gösterdi

1 saat önce

Borsa İstanbul, eylülde yatırımcısına yüzde 8,6 kazandırarak ocaktan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi.

Borsa, eylülde son 8 ayın en iyi performansını gösterdi, System.String[]

Borsa İstanbul, eylülde yatırımcısına yüzde 8,6 kazandırarak ocaktan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:01 
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