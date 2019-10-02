Borsa, eylülde son 8 ayın en iyi performansını gösterdi
1 saat önce
Borsa İstanbul, eylülde yatırımcısına yüzde 8,6 kazandırarak ocaktan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi.
Borsa İstanbul, eylülde yatırımcısına yüzde 8,6 kazandırarak ocaktan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:01
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