Borsa faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Borsa faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

Borsa faaliyetlerine devam ediyor

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Hububat ve Yağlı Tohumlar, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli tesislerinde salon satışları devam ediyor.

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Edirne Ticaret Borsası (ETB) Hububat ve Yağlı Tohumlar, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli tesislerinde salon satışları devam ediyor. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Korona virüs (Covid-19) vak'ası sebebiyle, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarına uyularak tesislere giriş, kayıt, satış ve tescil işlemlerinde üst seviyede önlem alınıyor.


Ticari hayatın kontrollü olarak devam etmesinin halkımızın gıda ihtiyaçlarının sıkıntıya sebep olmadan karşılanması açısından önemli olduğunu ifade eden ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk; "Toplum sağlığının korunması amacıyla aldığımız tedbirlerle, üyelerimizi ve üreticilerimizin sağlıklı ortamlarda bir araya getirerek ticari hayatın devam etmesi için çalışıyoruz. İlk günden itibaren dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle yürütüyoruz. Tüm tesislerimize girişlerde üye, üretici ve personelimizin ateş ölçümlerini yapıyoruz. Tesislere gelen tüm üye ve üreticilerimizin maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üyelerimizin satış salonundaki yerleşim planlarını sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn ettik. Valiliğimiz tarafından açıklanan tedbirleri de uyguluyoruz. Şükürler olsun bugüne kadar herhangi bir vak'ayla karşılaşmadık. Bu vesileyle tüm uygulamalara hassasiyetle iştirak eden üyelerimize ve üreticilerimize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.


Tarihin önemli kırılma noktalarından birisinin yaşandığını belirten Öztürk, "İnsanlık ırk, din, zengin, yoksul ayrımı olmaksızın görünmeyen düşmanın tehdidi altında. Ülkelerin birinci önceliği, vatandaşlarının sağlığını koruyucu tedbirleri almak ve uygulamak oldu. Bizler de halkımızın sağlığını korumak ve bu sıkıntılı dönemi olabilecek en iyi şekilde atlatmak için gayret gösteriyoruz. Bu zorlu sürecin kısa sürede sonlanmasını temenni ediyoruz. Ancak tedbirlerin bir süre daha devam edeceği düşüncesiyle tüm üyelerimizin iş yerlerinde kolayca kullanılabileceği ve pratik şekilde ön kısmı değişebilir yapıda siperlikli maske temin ettik. Bu hafta tüm üyelerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Ayrıca bu zorlu süreçte büyük bir özveri ile kahramanca ve fedakarca görev yapan sağlık ordumuzun çalışmalarına bir nebze olsun yardımcı olabilmek adına 200 adet siperlikli maske temin ederek, 1. Murat Devlet Hastanemizin Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü'ye teslim ettik. Tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza camiamız adına teşekkür ediyoruz" dedi. - EDİRNE

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:22 Kaynak: İHA

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