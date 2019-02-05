Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Artıda Başladı

Borsa Güne Artıda Başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,50'lik yükselişle başladı.

Borsa Güne Artıda Başladı, System.String[]
Borsa, güne yüzde 0,50'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,50'lik yükselişle başladı. Endeks, 510,05 puanlık artışla 102 bin 765 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz "Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan!

HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:41:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Artıda Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]