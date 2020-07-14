Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,24 azalışla 118.113,75 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 284,92 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 118.113,75 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,75 ile orman, kağıt ve basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,90 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün sanayi üretimi verilerinin mayısta aylık bazda dipten dönüşe işaret etmesi ve cari açığın beklentilere yakın gerçekleşmesinin ardından günü yüzde 3,13 artışla 118.398,67 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.



Buna karşın Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Analistler bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.