Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 azalışla 1.054,55 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 6,05 puan ve yüzde 0,57 değer kaybederek 1.054,55 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,85 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,03 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,67 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 985,38 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,53 artışla 1.060,59 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde, cuma günü açıklanacak sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de çarşamba günü enflasyon ve cuma günü perakende satışlar ile Çin'de cuma günü ve Avro Bölgesi'nde çarşamba günü yayımlanacak sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.000 seviyelerinin destek, 1.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.