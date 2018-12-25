Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa Güne Düşüşle Başladı

43 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,60'lık düşüşle başladı.

Borsa Güne Düşüşle Başladı, System.String[]
Borsa, güne yüzde 0,60'lık düşüşle başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,60'lık düşüşle başladı. Endeks, 546,88 puanlık azalışla 90 bin 980 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi de yüzde 0,54 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:20 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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