Borsa Güne Düşüşle Başladı
42 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,60'lık düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,60'lık düşüşle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,60'lık düşüşle başladı. Endeks, 546,88 puanlık azalışla 90 bin 980 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi de yüzde 0,54 değer kaybetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:21 Kaynak: İHA
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