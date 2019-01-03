Borsa Güne Düşüşle Başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,55'lik düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,55'lik düşüşle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,55'lik düşüşle başladı. Endeks, 489,15 puanlık azalışla 88 bin 375 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi de yüzde 0,61 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:26 Kaynak: İHA
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