Borsa güne düşüşle başladı

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Açılışta BIST 100 endeksi, 68,72 puan ve yüzde 0,07 azalışla 104.261,34 seviyesine indi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 68,72 puan ve yüzde 0,07 azalışla 104.261,34 seviyesine indi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:15
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak
Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi
İstanbul Havalimanının Taşınma Tarihi Belli Oldu
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