Son Dakika Haberleri: Borsa, Güne Düşüşle Başladı

Borsa, Güne Düşüşle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 değer kaybıyla 91.181,61 puandan başladı.

Borsa, Güne Düşüşle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 değer kaybıyla 91.181,61 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, 673,53 puan ve yüzde 0,73 düşüşle 91.181,61 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 6,66 ile kimya, petrol, plastik oldu.


Dün genele yayılan sert satışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,67 değer kaybıyla 91.855,14 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin önemli destekler olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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